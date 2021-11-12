Азербайджанские авиаторы вновь стали донорами крови (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) провели 12 ноября очередную акцию по добровольной сдаче донорской крови. В ней приняло участие около 200 авиаторов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
Процедура сдачи крови проходила с соблюдением всех правил, действующих в период пандемии. Донорство крови стало хорошей традицией среди авиаторов.
Пункт забора крови был развернут в поликлинике при AZAL, предварительно бригада медиков провела обязательное медицинское обследование авиаторов.
Образцы крови, собранные после обследования, предназначены для лечения пациентов с различными тяжелыми заболеваниями, а также нуждающихся в переливании крови.
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