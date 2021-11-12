В Азербайджане обсуждается вопрос взыскания с граждан необоснованных пенсионных выплат – Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждается вопрос о взыскании с граждан в рамках законодательства необоснованных пенсионных выплат.

Об этом сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждений бюджета Государственного фонда соцзащиты на 2022 год на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

Министр сообщил, что в связи с необоснованными пенсионными выплатами прошлых лет было возбуждено 250-270 уголовных дел. Виновные были уволены с работы.

«Были присвоены большие суммы. Пресекаются случаи необоснованных выплат пенсий и пособий. Обсуждается вопрос взыскания средств, присвоенных в прошлые годы, посредством минимальных удержаний с выплат, если это позволит законодательство», - сказал Бабаев.

По его словам, в связи с необоснованным назначением пенсий в 2018 году было предотвращено присвоение средств в размере 25,6 миллиона манатов, в 2019 году – 133,1 миллиона манатов, в 2020 году – 246,5 миллиона манатов и в течение 10 месяцев 2021 года – 496,3 миллиона манатов.

«В целом было предотвращено присвоение 606 миллионов манатов», - сказал Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)