В Азербайджане ежемесячные пенсионные выплаты составляют порядка 400 млн манатов - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежемесячные пенсионные выплаты составляют порядка 400 миллионов манатов.

Об этом сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждений бюджета Государственного фонда соцзащиты на 2022 год на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

Министр отметил, что в прошлом году Госфонд соцзащиты добился формирования резервных средств в размере 250 миллионов манатов.

«Эти резервные средства позволяют выплачивать ежемесячные пенсии раньше положенного срока. В дальнейшем предусматривается довести их размер до 400-500 миллионов манатов. Часть этих средств в будущем планируется использовать для инвестиций. Для этого необходимо разработать соответствующий механизм», - сказал Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)