Посол США в Азербайджане посетил Национальную арену гимнастики в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер посетил Национальную арену гимнастики в Баку, где встретился со сборной командой США, прибывшей в столицу для участия в 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, сообщает Trend.

Посол ознакомился с условиями, созданными для подготовки спортсменов в Национальной арене гимнастики.

Эрл Литценбергер пообщался с гимнастами сборной США, которые рассказали о подготовке к ЧМ.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке состоится в Баку 18-21 ноября.

В соревновании примут участие около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

Согласно предварительному расписанию чемпионата, в первые два дня пройдут классификационные соревнования, а в последние два дня состоятся финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступать в нескольких программах.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)