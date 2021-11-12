БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 38 082 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5 032, вторую - 9 580, третью, бустерную дозу - 23 470 человек.

Общее число примененных доз вакцины в стране с начала вакцинации составляет 10 021 688. Первую дозу вакцины получили 5 012 689, вторую - 4 464 036 человек. Третью, бустерную дозу вакцины получили 544 963 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)