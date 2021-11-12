В Баку я чувствую себя как дома - Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте

БАКУ/Trend/ - В Баку я чувствую себя как дома, у меня здесь есть друзья. Об этом сказал в пятницу Trend Олимпийский чемпион (2012) по прыжкам на батуте, китайский гимнаст Донг Донг (Dong Dong).

Отметим, что очередной визит Донга Донга в столицу Азербайджана связан с проведением в Баку 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Однако в этот раз Донг Донг участвует в соревновании не в качестве спортсмена, а как тренер.

"Нам очень нравится в Национальной арене гимнастики в Баку, команда Китая довольна созданными условиями для подготовки к чемпионату. На соревновании мы постараемся выполнить программу максимум, сделать все, что от нас зависит", - сказал он.

Также в рамках чемпионата мира в Баку пройдут выборы в Комиссию атлетов Международной федерации гимнастики (FIG) по батутной гимнастике, на которых Донг Донг выдвинул свою кандидатуру.

"Моя задача - делиться своим опытом с гимнастами, оказывать поддержку спортсменам, буду стараться делать все, что от меня зависит для их продвижения", - отметил Донг.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке состоится в Баку 18-21 ноября. В соревновании примут участие около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

Согласно предварительному расписанию чемпионата, в первые два дня пройдут классификационные соревнования, а в последние два дня состоятся финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступать в нескольких программах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)