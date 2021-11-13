Возбуждено уголовное дело по факту провокации армянских террористов против азербайджанских военнослужащих (ФОТО)(версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту провокации армянских террористов против азербайджанских военнослужащих. Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Как отмечается в заявлении, 13 ноября 2021 года, в 07:12, движущиеся из азербайджанского города Ханкенди по трассе Ханкенди-Лачин в направлении города Лачин на автомобиле Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER гражданин Армении Норайр Мирзоян, 1975 года рождения, и другие лица, которые приобрели ранее гранату РГД-5, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества в целях совершения теракта на территории Азербайджана и умышленного убийства, вышли из машины вблизи села Дашалты и бросили гранату в сторону военнослужащих одной из воинских частей ВС Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации, поставив под угрозу их жизни.

В результате атаки, совершенной с целью умышленного убийства на почве национальной вражды, военнослужащий действительной военной службы сержант Хафиз Насибов и другие военнослужащие (в целом три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту генеральный прокурор Азербайджанской Республики возбудил уголовное дело по статьям 29, 120.2.1 (попытка убийства, совершенная группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией); 29, 120.2.3 (попытка убийства потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга), 29, 120.2.4 (попытка убийства с особой жестокостью или общеопасным способом), 214.2.3 (с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ организованной группой) и другим статьям Уголовного кодекса.

Расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные мероприятия.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)