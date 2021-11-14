В Азербайджане выявлено 2 422 новых случая заражения коронавирусом, вылечился 2 181 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 422 случая заражения коронавирусом, 2 181 человек вылечился, 29 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 560 853 случая заражения коронавирусной инфекцией, 522 431 человек вылечился, 7 445 - скончались, число активных больных составляет 30 977.

За последние сутки в стране проведены 12 807 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 360 316.