В Азербайджане выявлено 2 422 новых случая заражения коронавирусом, вылечился 2 181 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 422 случая заражения коронавирусом, 2 181 человек вылечился, 29 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены 560 853 случая заражения коронавирусной инфекцией, 522 431 человек вылечился, 7 445 - скончались, число активных больных составляет 30 977.
За последние сутки в стране проведены 12 807 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 360 316.
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