Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов предупреждает об ухудшении погоды в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на бюро.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, скорость северо-западного ветра составит 15-20, местами - 23-28, в порывах - 30-35 м/с. Также прогнозируются дожди и понижение температуры воздуха на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.

С вечера 15-го и до вечера 16 ноября в районах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, местами проливные, в горах - снег. Прогнозируется, что скорость западного ветра составит 15-20, местами - 28-33 м/с. Температура воздуха понизится на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Также ожидается повышение уровня воды в реках.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)