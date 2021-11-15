В Центре Гейдара Алиева состоится концерт трио Авишая Коэна (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 6 декабря состоится концерт трио Авишая Коэна, сообщает в понедельник Trend.
На концерте, который соберет любителей джаза, выступят Авишай Кэн (контрабас), пианист Эльчин Ширинов и ударник Рони Каспи.
Авишай Коэн родился в Израиле и работает в США, его музыкальные произведения завоевали популярность, они собрали большую аудиторию и привлекли к себе поклонников джаза.
В Центре Гейдара Алиева трио Авишая Коэна представит композицию из альбома "Arvoles".
Также на сцену выйдет пианист и композитор из Азербайджана Эльчин Ширинов. В последние три года он тесно сотрудничает с Авишаем Коэном, трио завоевало популярность в мире.
Ударник Рони Каспи, родившийся в Израиле и проживающий в настоящее время в США, выступал в Мексике, Канаде и других странах.
Билеты на концерт трио Авишая Коэна продаются в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в кассах города.
Вход в зал разрешается при наличии COVID- паспорта (сертификата вакцинации от COVID-19 или сертификата иммунитета от COVID-19).
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)