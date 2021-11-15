В Центре Гейдара Алиева состоится концерт трио Авишая Коэна (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 6 декабря состоится концерт трио Авишая Коэна, сообщает в понедельник Trend.

На концерте, который соберет любителей джаза, выступят Авишай Кэн (контрабас), пианист Эльчин Ширинов и ударник Рони Каспи.

Авишай Коэн родился в Израиле и работает в США, его музыкальные произведения завоевали популярность, они собрали большую аудиторию и привлекли к себе поклонников джаза.

В Центре Гейдара Алиева трио Авишая Коэна представит композицию из альбома "Arvoles".

Также на сцену выйдет пианист и композитор из Азербайджана Эльчин Ширинов. В последние три года он тесно сотрудничает с Авишаем Коэном, трио завоевало популярность в мире.

Ударник Рони Каспи, родившийся в Израиле и проживающий в настоящее время в США, выступал в Мексике, Канаде и других странах.

Билеты на концерт трио Авишая Коэна продаются в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в кассах города.

Вход в зал разрешается при наличии COVID- паспорта (сертификата вакцинации от COVID-19 или сертификата иммунитета от COVID-19).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)