В Бакинской высшей школе нефти прошло очередное заседание проекта «Создание конференции ректоров в Азербайджане» (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось очередное заседание проекта Erasmus + «Создание конференции ректоров в Азербайджане», координируемого Бакинским университетом бизнеса и финансируемого Европейской комиссией.

Целью мероприятия было поделиться результатами исследований, проведенных в рамках проекта, с заинтересованными сторонами в сфере высшего образования и провести соответствующие обсуждения этих результатов.

В заседании участвовали начальник отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли, ректоры и проректоры 19 вузов Азербайджана, руководитель Национального офиса «Erasmus+» Парвиз Багиров. В качестве зарубежных партнеров проекта в мероприятии приняли участие ответственные представители Конференции ректоров польских университетов, Университета Миколаса Ромериса (Литва), Королевского технологического института (Швеция), Бельгийской организации по аккредитации (EFMD).

Открывая мероприятие, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов поприветствовал участников и поздравил их с Днем Победы и Днем Государственного Флага. Ректор рассказал о важности и значимости проекта с точки зрения обмена опытом между вузами, проведения совместных дискуссий и развития высшего образования в целом. Эльмар Гасымов поблагодарил координатора проекта - Бакинский Университет Бизнеса и авторов проекта и пожелал успехов мероприятию.

Выступив на мероприятии, начальник отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли от имени министра образования поприветствовал собравшихся и поздравил их с праздником.

Ниджат Мамедли подчеркнул, что проект будет способствовать укреплению сотрудничества между университетами, обеспечению мобильности студентов и преподавателей, оптимизации процессов принятия решений через создаваемые комитеты, динамическому построению взаимоотношений и, наконец, развитию высшего образования в Азербайджане.

Затем выступил руководитель Национального офиса «Erasmus+» Парвиз Багиров. Он рассказал собравшимся о международном опыте Конференции ректоров и подчеркнул важность проекта. Парвиз Багиров также предоставил подробную информацию о целях, бюджете и приоритетах следующей 7-летней фазы программы Erasmus.

Выступая на мероприятии, проректор по международным связям Бакинского университета бизнеса Эшгин Байрамов проинформировал участников заседания об общих целях, задачах, планах работы проекта, а также о местных и зарубежных партнерах. Эшгин Байрамов провел презентацию о целях, этапах и методологиях исследований, проводимых в рамках проекта.

Представитель Университета Миколаса Ромериса Инга Юкните-Петрейкене продемонстрировала результаты опросов по сетевому взаимодействию, сотрудничеству и коммуникации между заинтересованными сторонами в сфере высшего образования в Азербайджане. Предоставленные ею статистические данные позволили участникам мероприятия ознакомиться с текущей ситуацией в вузах Азербайджана.

Затем, проректор Университета Миколаса Ромериса, профессор Регина Валутите рассказала о законодательной базе для создания Конференции ректоров в Азербайджане, результатах местных и международных анализов, а также об определении соответствующих правовых норм и лучших моделей управления для эффективного функционирования конференции.

В заключение ректор Бакинского университета бизнеса, профессор Ибад Аббасов поблагодарил всех партнеров проекта «Создание Конференции ректоров в Азербайджане» и пожелал успехов проекту.