Вся ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении - МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Вся ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании Совета безопасности этой страны, сообщает в понедельник Trend.

Абдуллаева отметила, что азербайджанская сторона принимает соответствующие меры в ответ на провокации, совершенные в последнее время Арменией.

"На прошлой неделе, 9 ноября, около 60 человек личного состава вооруженных сил Армении сосредоточились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в направлении Гарагеля в Лачинском районе. 13 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе. 14 ноября Азербайджан принял соответствующие меры в ответ на подготовку вооруженных сил Армении к очередной провокации в направлении Лачинского района.

Подчеркиваем, что азербайджанские военнослужащие выполняют свои служебные обязанности на суверенных территориях нашей страны.

Также напоминаем, что основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркнула Абдуллаева.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)