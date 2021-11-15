Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с победителями и финалистами конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»)
БАКУ/Trend/ - 13 ноября Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с победителями и финалистами конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»), на которой состоялся обмен мнениями об использовании потенциала финалистов конкурса в деле восстановления освобожденных от оккупации территорий, а также были рассмотрены предложения и важные инициативы, направленные на развитие Карабаха.
Во встрече приняли участие председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») Фархад Гаджиев, а также победители и финалисты конкурса.
Выступая на мероприятии, Рахман Гаджиев, приветствовав участников, подробно рассказал о создании Фонда Возрождения Карабаха, его основных целях и задачах, миссии, ценностях и направлениях деятельности, которая осуществляется в соответствии со стратегией, утвержденной Наблюдательным советом Фонда.
Председатель Правления отметил, что благодаря славной Победе, одержанной Азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, в регионе Южного Кавказа сложились новые реалии.
Р.Гаджиев также подчеркнул исключительную ценность высококвалифицированных кадров и важность применения современной системы управления для возрождения и превращения Карабаха, который почти 30 лет находился под армянской оккупацией, в процветающий регион.
В ходе мероприятия состоялся показ видеоролика «Урбицид в Карабахе», подготовленного на основе материалов проекта Karabakh.Center, в котором были продемонстрированы разрушенные здания и сровненные с землей исторические памятники.
Следует особо отметить, что проект Karabakh.Center был реализован по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой.
Затем заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») Фархад Гаджиев проинформировал участников о целях и задачах конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») - важного проекта для формирования и развития национального кадрового резерва, а также о планах на будущее.
Ф.Гаджиев отметил, что представленные проекты могут сыграть важную роль в процессе восстановления территорий, освобожденных нашей армией под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева от оккупации.
Фархад Гаджиев высоко оценил сотрудничество с Фондом Возрождения Карабаха в этой сфере и заявил, что оно имеет большое значение для дальнейшего развития отношений.
В ходе встречи участники конкурса представили 15 проектов в сферах информационных технологий, образования, пищевой промышленности, сельского хозяйства, энергетики и экологии, направленных на скорейшее восстановление Карабахского региона.
Отметим, что проекты, представленные победителями и финалистами конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»), будут направлены на рассмотрение и оценку в соответствующие государственные структуры.
В то же время сам Фонд проведет оценку возможности реализации проектов в соответствии с целями, изложенными в его Уставе.
В заключение встречи между участниками состоялся обмен мнениями.