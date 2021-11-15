БАКУ/Trend/ - 13 ноября Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с победителями и финалистами конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»), на которой состоялся обмен мнениями об использовании потенциала финалистов конкурса в деле восстановления освобожденных от оккупации территорий, а также были рассмотрены предложения и важные инициативы, направленные на развитие Карабаха.

Во встрече приняли участие председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») Фархад Гаджиев, а также победители и финалисты конкурса.

Выступая на мероприятии, Рахман Гаджиев, приветствовав участников, подробно рассказал о создании Фонда Возрождения Карабаха, его основных целях и задачах, миссии, ценностях и направлениях деятельности, которая осуществляется в соответствии со стратегией, утвержденной Наблюдательным советом Фонда.

Председатель Правления отметил, что благодаря славной Победе, одержанной Азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, в регионе Южного Кавказа сложились новые реалии.

Р.Гаджиев также подчеркнул исключительную ценность высококвалифицированных кадров и важность применения современной системы управления для возрождения и превращения Карабаха, который почти 30 лет находился под армянской оккупацией, в процветающий регион.

В ходе мероприятия состоялся показ видеоролика «Урбицид в Карабахе», подготовленного на основе материалов проекта Karabakh.Center, в котором были продемонстрированы разрушенные здания и сровненные с землей исторические памятники.

Следует особо отметить, что проект Karabakh.Center был реализован по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой.

Затем заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») Фархад Гаджиев проинформировал участников о целях и задачах конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») - важного проекта для формирования и развития национального кадрового резерва, а также о планах на будущее.

Ф.Гаджиев отметил, что представленные проекты могут сыграть важную роль в процессе восстановления территорий, освобожденных нашей армией под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева от оккупации.

Фархад Гаджиев высоко оценил сотрудничество с Фондом Возрождения Карабаха в этой сфере и заявил, что оно имеет большое значение для дальнейшего развития отношений.

В ходе встречи участники конкурса представили 15 проектов в сферах информационных технологий, образования, пищевой промышленности, сельского хозяйства, энергетики и экологии, направленных на скорейшее восстановление Карабахского региона.

Отметим, что проекты, представленные победителями и финалистами конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»), будут направлены на рассмотрение и оценку в соответствующие государственные структуры.

В то же время сам Фонд проведет оценку возможности реализации проектов в соответствии с целями, изложенными в его Уставе.

В заключение встречи между участниками состоялся обмен мнениями.