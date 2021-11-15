В Азербайджане выявлено еще 1 072 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 229 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 072 случая заражения коронавирусом, 1 229 человек вылечились, 26 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 561 925 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 523 660 человек вылечились, 7 471 – скончался, число активных больных составляет 30 794.

За последние сутки в стране проведено 6 803 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 367 119.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: )