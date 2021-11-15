БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 340 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 140, вторую - 121, третью, бустерную дозу - 79 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 092 763. Первую дозу вакцины получили 5 022 490, вторую - 4 480 735 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 589 538 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)