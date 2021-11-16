Для студентов, поступивших в Бакинскую высшую школу нефти в этом году, проводится Программа ориентации (ФОТО)

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) проводит Программу ориентации для студентов, поступивших в вуз в 2021/2022 учебном году. В рамках программы была организована встреча студентов подготовительного курса и их родителей с ректором БВШН Эльмаром Гасымовым и сотрудниками различных отделов вуза.

Встреча началась с минуты молчания в память о шехидах Отечественной войны. Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов поздравил студентов, поступивших в этом году на подготовительный курс (Foundation), и их родителей.

«Самые образованные, знающие, квалифицированные молодые люди, одержавшие победы в международных и национальных олимпиадах, окончившие среднюю школу с золотой медалью и аттестатом отличника выбирают БВШН. Наши студенты - интеллектуальные солдаты Азербайджана. Бакинская высшая школа нефти запомнилась самыми высокими показателями за 10 лет своего существования. В этом же году наш вуз установил рекорд в истории азербайджанского образования. 33 из 102 человек, удостоенных Президентской стипендии в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева, являются студентами БВШН. Наши студенты достигли этого результата благодаря упорному труду, учась днем ​​и ночью. Став студентами БВШН, вы уже достигли первого успеха в своей жизни. Этот успех всегда будет сопровождать вас. Впервые в Азербайджане студенты БВШН будут представлять нашу страну на престижном конкурсе NASA. Этот успех делает нас счастливыми и гордыми».

Затем ректор вручил студентам подготовительного курса студенческие билеты. В рамках Программы ориентации были сделаны презентации об активности в социальных сетях и БВШН, включая учебный процесс, организацию и проведение экзаменов, внутренние дисциплинарные правила, правила подачи апелляционных жалоб в электронной форме, использование адресов электронной почты, турникетов, биометрическую регистрацию. Студентам также была предоставлена ​​подробная информация о правилах пользования библиотекой, безопасности и гигиене труда, правилах поведения в библиотеке, жилом и спортивном комплексах, участии в спортивных клубах.

Во время встречи Лейла Фирудинбейли, которая с отличием окончила Бакинскую высшую школу нефти по специальности «Химическая инженерия» и сейчас занимает ответственную должность в одной из самых известных компаний мира - McKinsey & Company, поделилась своими воспоминаниями о студенческих годах и историей своего успеха.

Лала Исмаилзаде - председатель Студенческой молодежной организации БВШН, Нигяр Нагиева - заместитель председателя Студенческого профсоюзного комитета, Талия Мамедхасанзаде - представитель Общества инженеров-нефтяников (SPE), Асиман Хамзаев - представитель Общества геофизиков-исследователей (SEG), Руслан Алгулиев -председатель Animal Сare Сlub, Нихад Хабизаде - капитан команды НАСА выступили с презентациями об организациях и клубах, которые они представляют.

В ходе встречи ректор ответил на вопросы студентов и родителей. От имени родителей выступили Манзура Агакишиева и Вафа Велиева.

В конце мероприятия, для студентов и родителей была организована экскурсия по кампусу.