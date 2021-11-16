В бюджете 2022 г. предусмотрены самые большие расходы на здравоохранение за всю историю независимости Азербайджана – депутат (версия 2)

(первая версия в 15:46)

БАКУ /Trend/ - В госбюджете на 2022 год предусмотрены самые большие расходы на здравоохранение за всю историю независимости Азербайджана.

Об этом сказал во вторник председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов в ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на будущий год на пленарном заседании парламента, сообщает Trend.

«Расходы на здравоохранение увеличены на 1,7 процента - до 1,789 миллиарда манатов», - сказал Амирасланов.

По его словам, удельный вес расходов на здравоохранение в общих расходах госбюджета на 2022 год достиг шести процентов.

«За последние пять лет расходы на здравоохранение в Азербайджане выросли в 2,5 раза. Были увеличены средства на обязательное медстрахование, реализацию программ в сфере здравоохранения и борьбу с пандемией. Однако средств на медицинские исследования не хватает, поэтому существует необходимость в их увеличении в будущем», - сказал Амирасланов.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что введение обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане совпало с пандемией коронавируса.

«Несмотря на проблемы, обязательное медстрахование успешно реализуется. Число медицинских услуг, оказываемых в рамках ОМС, находится в пределах 2 500», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)