Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 39 287 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5 992, вторую - 9 625, третью - 23 670.
Общее число использованных доз вакцины в стране с начала вакцинации составляет 10 132 050. Первую дозу препарата получили 5 028 482, вторую - 4 490 360, третью - 613 208 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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