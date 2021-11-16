БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 39 287 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5 992, вторую - 9 625, третью - 23 670.

Общее число использованных доз вакцины в стране с начала вакцинации составляет 10 132 050. Первую дозу препарата получили 5 028 482, вторую - 4 490 360, третью - 613 208 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)