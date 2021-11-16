В ряде СМИ и социальных сетях публикуется информация, направленная на создание паники среди населения - СГБ Азербайджана (Версия 2)

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БАКУ /Trend / - В связи с некоторыми провокациями, совершенными в последние дни на государственной границе подразделениями вооруженных сил Армении, в ряде СМИ и соцсетях публикуется информация, не отражающая правду, чтобы вызвать панику среди населения, ввести в заблуждение общественное мнение.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт СГБ, распространение такой предвзятой, ложной и вводящей в заблуждение информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Призываем наших граждан не верить информации, наносящей ущерб национальной безопасности и интересам Азербайджана, без разъяснений со стороны соответствующих государственных органов, без ссылки на официальные источники.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)