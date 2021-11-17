Президентская стипендиатка: «Я много и усердно занималась, чтобы поступить в Бакинскую высшую школу нефти»

Фидан Керимли родилась в 2004 году в городе Сумгайыт. Она выпускница лицея "Истедад". Набрав в сумме 682,6 балла на выпускных и вступительных экзаменах, проведенных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), Фидан Керимли выбрала специальность «Инженер по автоматизации процессов», преподаваемую в Бакинской высшей школы нефти (БВШН). Она - Президентский стипендиат.

- Почему Вы захотели учиться в Бакинской высшей школе нефти?

- Иногда после сдачи экзамена абитуриенты выбирают вуз в соответствии с набранными баллами. Я же поставила себе цель получить высокий балл, после того как выбрала университет. Я проявляла большой интерес к Бакинской высшей школе нефти. Год назад я пришла в БВШН, чтобы узнать больше об этом вузе, и даже сфотографировалась здесь. Поставив перед собой цель поступить в этот университете, я начала учиться еще усерднее, чтобы поступить в него. Потому что моя цель была большой: я должна была набрать высокий балл, чтобы попасть в БВШН.

- Почему Вы выбрали специальность «Автоматизация процессов»?

- Я вижу себя только в этой специальности. Когда я пришла в Бакинскую высшую школу нефти, мне предоставили каталог специальностей. В нем содержалась информация о специальностях с фотографиями. Когда я увидела работу инженеров по автоматизации процессов на этих фотографиях, я еще раз убедилась, что я должна стать специалистом в этой области.

- Вы сказали, что заранее определились со специальностью и вузом, в котором будете учиться. Как Вы готовились к экзаменам, чтобы достичь этой цели?

- После выбора цели мы должны определить для себя, как двигаться дальше по пути ее достижения. Считаю, что один из наиболее успешных способов достижения цели - систематическая работа. Я составила расписание своих занятий, чтобы спланировать их. Кроме этого необходимо много работать. Когда я говорю «много работать», я имею ввиду не только учебу. Важно также правильно и целесообразно проводить свободное время.

- Что Вы чувствовали, когда увидели свое имя в списке Президентских стипендиатов?

- У меня были две главные цели - поступить в Бакинскую высшую школу нефти и получить Президентскую стипендию. Мне удалось достичь обеих целей. Я очень обрадовалась, когда узнала, что мне присудили Президентскую стипендию. Это большая честь называться Президентским стипендиатом. Мои родители тоже сильно обрадовались, когда узнали, что я стала Президентским стипендиатом. Моя мама родом из Лачинского района. Моя семья поселилась в городе Сумгайыт после оккупации Лачина. В течение года в моей семье было две радости. Наши родные земли были освобождены от оккупации, и мне была присуждена Президентская стипендия.

-Каковы Ваши цели на будущее?

- Моя самая большая цель - стать известным специалистом в области автоматизации процессов и добиться больших успехов в этой области. Конечно, у меня есть и другие цели в жизни.

- Как Вы проводите свободное время? У Вас есть хобби?

- Я занималась рисованием около трех лет. Хочу снова заняться этим. Еще я играла в шахматы. Вообще, я всегда стараюсь заниматься разными вещами и пытаюсь расширить круг своих интересов.

- Как проходят Ваши уроки?

- Наши занятия проходят на очень высоком уровне. На самом деле я знала, что процесс обучения здесь качественный. Я была уверена в высоком качестве преподавания в этом вузе. Хотя занятия начались совсем недавно, я уже чувствую большой прогресс и развитие в себе определенных навыков и компетенций.