Азербайджан признан успешным организатором соревнований по различным видам спорта – Фарид Гайыбов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан признан успешным организатором соревнований по различным видам спорта. Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов на церемонии открытия 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Приветствую всех на церемонии открытия 35-го чемпионата мира по батутной гимнастике! Наша страна признана успешным организатором соревнований по различным видам спорта. Условия, существующие в современных спортивных сооружениях, которые функционируют в Азербайджане, организаторский опыт и присущее нам гостеприимство высоко оцениваются участниками мероприятий. Среди этих мероприятий особое место занимают соревнования по видам гимнастики", - сказал он.

По словам министра, несмотря на то, что Азербайджан впервые принимает чемпионат мира по батутной гимнастике, это четвертое первенство мира, которое проводится в Баку по этому виду гимнастики.

"Дорогие спортсмены! В течение четырех дней эта спортивная площадка в вашем распоряжении! Каждый из собравшихся здесь - тренеры, судьи, официальные лица Международной федерации гимнастики, члены технического комитета готовы оценить ваши выступления. Желаю всем успехов в соревнованиях! Верю, что каждый день, который вы проведете в Баку, будет наполнен добрыми воспоминаниями!" - заключил он.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)