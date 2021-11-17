Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем - Минздрав

БАКУ /Trend/ - Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем.

Об этом сказал специалист и эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов, выступая на тему "COVID-19" в прямом эфире в Instagram, сообщает в среду Trend .

Он отметил, что для укрепления иммунитета важно введение третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса.

"Во время исследований было установлено, что у людей старше 50 лет, в особенности имеющих хронические заболевания, иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, ослабевает. Поэтому единственный путь для его укрепления – это введение бустерной дозы. Эта практика применяется в большинстве стран, мы призываем граждан вакцинироваться третьей (бустерной) дозой", - сказал Тайяр Эйвазов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)