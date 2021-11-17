БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 33 784 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 864, вторую - 7 712, третью - 21 208.

Общее число использованных доз вакцины в стране с начала вакцинации составляет 10 165 834. Первую дозу препарата получили 5 033 346, вторую - 4 498 072, третью - 634 416 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)