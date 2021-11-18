В Баку состоялась торжественная церемония открытия 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг, 18 ноября, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

Прошел парад флагов стран, участвующих в чемпионате мира. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Были произнесены клятвы от имени судей, гимнастов и тренеров. Клятвы еще раз напомнили о соблюдении принципов здоровой конкуренции, справедливого судейства и справедливости в спорте. От имени гимнастов клятву произнес азербайджанский спортсмен, участник чемпионата Михаил Малкин.

Далее было продемонстрировано танцевально-гимнастическое представление, в котором использовались национальные музыкальные мотивы.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвует около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на соревновании представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева)