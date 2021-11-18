В Бакинской высшей школе нефти прошел национальный финал проекта ICESCO Accelerator (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялся финальный этап пилотного проекта “ICESCO Accelerator”, организованного совместно Бакинской высшей школой нефти (БВШН), Министерством культуры Азербайджанской Республики, Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ICESCO, Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) и компанией NewSpace Innovation.

В мероприятии, прошедшем в Бакинской высшей школе нефти, приняли участие представители Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства культуры, АКБ Капиталбанк, основатель и главный исполнительный директор грузинской компании Creative Caucasus Гела Сули, члены команд, участвующих в финальном этапе, и организаторы мероприятия.

В своей вступительной речи заведующий сектором международных проектов и инноваций Министерства культуры Рамиль Аббекиров сказал, что в рамках проекта налажено успешное сотрудничество и проект реализуется на высоком уровне. Пожелав участникам проекта успехов в их дальнейших начинаниях, представитель министерства сказал, что они всегда готовы к сотрудничеству.

Основатель компании NewSpace Innovation Лейла Тагизаде рассказала собравшимся о ходе реализации проекта и проделанных работах. Она отметила, что

проект, реализуемый в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, охватывает сферы сельского хозяйства, цифровых медиа, финансовых технологий, развлечений и игр, туризма и пищевых технологий. Лейла Тагизаде также отметила, что в финальном этапе проекта принимают участие члены 16-и команд.

На мероприятии было зачитано письмо советника ICESCO по науке и технологиям Мохаммада Шарифа участникам проекта.

Затем прошли панельные дискуссии на тему «Будущее креативной экономики», обсуждались условия, созданные для стартапов, финансирование стартап-экосистемы, перспективы развития этой сферы.

В конце мероприятия члены команд, участвовавших в финальном этапе, выступили с презентациями. Жюри оценило их выступления и наградило их. Команды, занявшие 3 первых места, получили право участвовать в большом финале в Марокко. Команды-финалисты будут бороться за призы, представляя стартап идеи инвесторам и предпринимателям.

Напомним, что открытие и первый этап проекта ICESCO Accelerator, направленного на развитие сфер технологий динамического творчества и культуры посредством реализации акселераторных программ в странах-членах ICESCO, состоялись 11 сентября в Бакинской высшей школе нефти.

На первом этапе проекта, прошедшем в форме двухдневного лагеря, команды прошли обучение по таким тематикам как «Построение бизнеса», «Бизнес-модели», «Исследование клиентов». На втором этапе проекта, прошедшем в форме интенсивных менторских сессий в течение шести недель, команды доработали свои идеи, подготовили предложения и прототипы.