В Баку проходит V Общереспубликанский форум азербайджанских детей (версия 2)

(первая версия в 11:34)

БАКУ /Trend/ - В Баку при совместной организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения «Региональное развитие» и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проходит V Общереспубликанский форум азербайджанских детей, сообщает в четверг Trend.

В нем участвуют около 350 детей, отличающихся активностью, особыми навыками и способностями, обладающих лидерскими качествами, а также являющихся участниками летних школ, организованных госкомитетом.

Уделяется особое внимание участию в форуме детей, нуждающихся в особой заботе, лишенных родительской опеки, детей шехидов и участников войны, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.