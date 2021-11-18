Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, которые к вечеру постепенно прекратятся, прогнозируется умеренный юго-восточный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-10, днем -11-13 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 769 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - от 0 до 5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)