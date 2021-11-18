В Азербайджане изменен порядок регистрации грантовых договоров
БАКУ /Trend / - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Порядок регистрации грантовых договоров (решений)", утвержденное Кабинетом министров Азербайджанской Республики от 5 июня 2015 года № 216, сообщает Trend со ссылкой на Кабмин.
Согласно постановлению, если документ, необходимый для регистрации грантового договора (решения), может быть получен в соответствующем госоргане (учреждении) через информационную систему электронного правительства, предоставление этого документа не требуется.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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