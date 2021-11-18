В Азербайджане изменен порядок регистрации грантовых договоров

БАКУ /Trend / - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Порядок регистрации грантовых договоров (решений)", утвержденное Кабинетом министров Азербайджанской Республики от 5 июня 2015 года № 216, сообщает Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно постановлению, если документ, необходимый для регистрации грантового договора (решения), может быть получен в соответствующем госоргане (учреждении) через информационную систему электронного правительства, предоставление этого документа не требуется.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)