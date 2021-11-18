В Национальной арене гимнастики в Баку царит прекрасная, доброжелательная атмосфера – спортсменки из Великобритании

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку царит прекрасная, доброжелательная атмосфера. Об этом сказали в четверг Trend участницы 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку, спортсменки из Великобритании Брайони Пейдж и Луиза Браунсей.

"Организация чемпионата мира в Баку очень хорошая, для каждого спортсмена созданы все условия. Здесь очень хорошие гимнастические снаряды. Сама Национальная арена гимнастики большая и красивая, выступать здесь одно удовольствие. Также мы восхищены городом Баку и его прекрасной архитектурой, красивыми зданиями, а еще - гостеприимством и добротой местных жителей", - отметили спортсменки.

Они подчеркнули, что ждали эти соревнования с нетерпением.

"Мы получили большое удовольствие от выступления, крайне приятно соревноваться в гимнастической арене такого уровня", - сказали спортсменки.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на них представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)