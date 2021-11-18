В Азербайджане выявлено еще 2 124 случая заражения коронавирусом, вылечились 2 669 человек (версия 2)

(первая версия в 16:40)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 2 124 случая заражения коронавирусом, 2 669 человек вылечились, 27 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 568 089 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 530 774 человека вылечились, 7 551 – скончался, число активных больных составляет 29 764.

За последние сутки в стране проведено 12 963 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 405 244.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)