Зал Арены гимнастики в Баку – родной для меня, здесь я завоевал много медалей: призер летних Олимпийских игр Дмитрий Ушаков

Общество 18 ноября 2021 17:38 (UTC+04:00)
Зал Арены гимнастики в Баку – родной для меня, здесь я завоевал много медалей: призер летних Олимпийских игр Дмитрий Ушаков

БАКУ /Trend/ - Зал Национальной арены гимнастики в Баку – родной для меня, здесь я завоевал много медалей. Об этом сказал в четверг Trend участник 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку, российский спортсмен, серебряный призер летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпион мира, призер чемпионатов Европы, двукратный чемпион первых Европейских игр 2015 года в Баку Дмитрий Ушаков.

"У меня с Баку связаны очень приятные эмоции, ведь именно здесь прошли первые Европейские игры, которые завершились для меня очень успешно. Я завоевал две золотые медали, те соревнования невозможно забыть. В Азербайджан всегда возвращаюсь с удовольствием. В Баку соревнования проходят на высоком уровне, и если отличаются от других, то только в лучшую сторону. Приятно, что для спортсменов созданы все условия, очень много пространства для разминки, комфортный соревновательный зал", - отметил призер чемпионатов Европы.

По словам Дмитрия Ушакова, он остался доволен выполненной сегодня в квалификации программой.

"В квалификации выполнил все, на что мог рассчитывать. Главная задача была попасть в полуфинал и в командный финал, обе задачи выполнены, поэтому я доволен сегодняшним выступлением", - заявил он.

Титулованный гимнаст также рассказал, как карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса, отразились на тренировках и подготовке к соревнованиям.

"Самый длительный период без тренировок уже прошел. Весной 2020 года мы сделали большой перерыв. Однако я воспользовался этим, чтобы поправить свое здоровье. Сейчас потихоньку набираю форму. Последние полгода, даже больше, тренируемся в прежнем режиме. Однако нам нельзя покидать территорию базы, где проходят тренировочные сборы", - подчеркнул российский гимнаст.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на них представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

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