В Азербайджане в этом году инвалидность назначена почти 50 тыс. лиц

БАКУ /Trend/ - За прошедший период 2021 года инвалидность в Азербайджане назначена почти 50 тысячам лиц.

Об этом сказал в пятницу председатель Государственного агентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной работе в сфере оценки инвалидности и реабилитации, сообщает Trend.

По его словам, это примерно вдвое больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Байрамов добавил, что совместно с представителями структур, которые представлены в комиссии, созданной постановлением Кабмина, оперативно проводится работа по оценке инвалидности раненых участников 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. За прошедший период инвалидность была назначена 2200 раненым участникам Отечественной войны.

«Сначала проводится визуальное обследование и осуществляется работа, связанная с документацией. Представляются свидетельства, выданные военно-врачебными комиссиями министерств обороны или юстиции, Внутренних воск, Государственной пограничной службы, в электронную систему вносится выданное медучреждением направление (форма 88). Затем проводится оценка инвалидности», - сказал Байрамов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)