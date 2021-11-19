В Азербайджане выявлено еще 2 233 случая заражения коронавирусом, вылечился 2 401 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 2 233 случая заражения коронавирусом, 2 401 человек вылечился, 28 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 570 322 случая заражения коронавирусной инфекцией, 533 175 человек вылечились, 7 579 – скончались, число активных больных составляет 29 568.

За последние сутки в стране проведено 12 925 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 418 169.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)