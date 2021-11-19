БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 573 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 386, вторую - 6 902, третью, бустерную дозу - 21 285 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 234 106. Первую дозу вакцины получили 5 042 611, вторую - 4 512 674 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получил 678 821 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)