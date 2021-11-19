Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 573 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 386, вторую - 6 902, третью, бустерную дозу - 21 285 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 234 106. Первую дозу вакцины получили 5 042 611, вторую - 4 512 674 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получил 678 821 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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