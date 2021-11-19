На чемпионате мира в Баку стартовали финалы среди команд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку в рамках соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) стартовали финалы среди команд, сообщает Trend.

Сегодня определятся победители и призеры среди команд по прыжкам на акробатической дорожке, двойном мини-батуте и индивидуальным прыжкам на батуте среди мужчин и женщин.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)