Гимнастки из Японии заняли первое место в командном первенстве по прыжкам на батуте на ЧМ в Баку
БАКУ /Trend/ - Представительницы Японии заняли первое место в командном первенстве по прыжкам на батуте у женщин на чемпионате мира в Баку, сообщает в пятницу Trend.
Результат команды составил 164.245 балла. Второе место заняла команда Китая (163.250 балла), третье место – команда России (162.920 балла).
35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).
На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)
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