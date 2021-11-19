Гимнастки из Японии заняли первое место в командном первенстве по прыжкам на батуте на ЧМ в Баку

БАКУ /Trend/ - Представительницы Японии заняли первое место в командном первенстве по прыжкам на батуте у женщин на чемпионате мира в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Результат команды составил 164.245 балла. Второе место заняла команда Китая (163.250 балла), третье место – команда России (162.920 балла).

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)