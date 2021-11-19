Спортсмены из Беларуси завоевали "золото" в командном первенстве у мужчин по прыжкам на батуте в рамках ЧМ в Баку

БАКУ /Trend/ - Белорусские гимнасты с результатом 180.690 балла завоевали "золото" в командном первенстве по прыжкам на батуте у мужчин в рамках финальных соревнований чемпионата мира в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Серебряную медаль завоевала команда Японии (178.335 балла), "бронзы" удостоена команда России (169.550 балла).

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)