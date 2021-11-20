В Баку стартовал третий день ЧМ по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 20 ноября, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

Сегодня пройдут полуфиналы в индивидуальных прыжках на батуте у мужчин и женщин. После чего состоятся финалы по прыжкам на акробатической дорожке у женщин, на двойном мини-батуте у мужчин, а также в программе синхронных прыжков на батуте у мужчин и женщин.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)