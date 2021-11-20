В Азербайджане выявлено еще 1 763 случая заражения коронавирусом, вылечились 2 499 человек (версия 2)

(первая версия в 16:40)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 763 случая заражения коронавирусом, 2 499 человек вылечились, 20 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 572 085 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 535 674 человека вылечились, 7 599 – скончались, число активных больных составляет 28 812.

За последние сутки в стране проведено 13 217 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 431 440.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)