Минздрав Азербайджана о росте заболеваемости коронавирусом среди школьников

Общество 21 ноября 2021 10:00 (UTC+04:00)
Минздрав Азербайджана о росте заболеваемости коронавирусом среди школьников

БАКУ /Trend/ - Среди учащихся школ наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом, но официальная статистика не говорит об этом.

Об этом сказал Trend специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он порекомендовал родителям вакцинировать своих детей.

"Если у детей есть сопутствующие хронические заболевания, такие как болезни сердца, почек, диабет, избыточный вес, таким детям рекомендуется сделать вакцинацию. Потому что опыт показывает, что эти дети находятся в группе риска и тяжело переносят заболевание. Рекомендуется и остальным учащимся, но в первую очередь следует вакцинировать детей из группы риска. Также в этом направлении необходимо проводить просветительскую работу среди родителей", - отметил Эйвазов.

Отметим, что Минздрав Азербайджана одобрил вакцинацию детей старше 12 лет от коронавируса. Вакцинация детей является добровольной и проводится на основании медицинских инструкций, в том числе с согласия обоих родителей. Детям в возрасте от 12 до 15 лет разрешается вводить мРНК вакцины Pfizer ("Comirnaty") на основании соответствующих медицинских рекомендаций.

(Автор: Чингиз Сафарли. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: @cingizsafarli

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