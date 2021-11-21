В Баку стартовал заключительный день ЧМ по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 21 ноября, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

Сегодня пройдут финалы в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин, акробатической дорожке у мужчин и в программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин и мужчин. Также сегодня определятся победители и призеры в командном многоборье.

В финале прыжков на акробатической дорожке в борьбу вступит азербайджанский гимнаст Михаил Малкин.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)