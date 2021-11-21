Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин выступил в финале ЧМ в Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин продемонстрировал свое выступление в финале программы прыжков на акробатической дорожке в ходе 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, сообщает в воскресенье Trend.
Результат выступления представителя Азербайджана составил 76.300 балла (сумма баллов за две попытки - 38.300 балла и 38.000 балла).
Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в программе прыжков на двойном мини-батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку организован замечательно - итальянский гимнаст
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в программе прыжков на акробатической дорожке и двойном мини-батуте (ФОТО)
В Азербайджане производство продукции в сфере выработки, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром достигло почти 2 млн манатов
Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о подорвавшемся на мине в Зангилане сотруднике