Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин выступил в финале ЧМ в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин продемонстрировал свое выступление в финале программы прыжков на акробатической дорожке в ходе 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

Результат выступления представителя Азербайджана составил 76.300 балла (сумма баллов за две попытки - 38.300 балла и 38.000 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)