В Азербайджане выявлено еще 1 889 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 537 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 889 случаев заражения коронавирусом, 2 537 человек вылечились, 25 - скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 573 974 случая заражения коронавирусной инфекцией, 538 211 человек вылечились, 7 624 – скончались, число активных больных составляет 28 139.

За последние сутки в стране проведено 11 740 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 443 180.