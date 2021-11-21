В Азербайджане выявлено еще 1 889 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 537 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 889 случаев заражения коронавирусом, 2 537 человек вылечились, 25 - скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 573 974 случая заражения коронавирусной инфекцией, 538 211 человек вылечились, 7 624 – скончались, число активных больных составляет 28 139.
За последние сутки в стране проведено 11 740 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 443 180.
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