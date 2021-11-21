В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном многоборье (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров в командном многоборье 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

Золотые медали завоевали гимнасты, представляющие Россию, "серебро" досталось команде США, бронзовые медали примерили спортсмены из команды Великобритании.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал серебряную медаль в прыжках на акробатической дорожке.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)