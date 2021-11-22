Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов предупреждает об ухудшении погоды в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на бюро.

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 24 ноября до 25 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, c порывами 23-25 м/с, местами до 28 м/с.

Температура воздуха по сравнению с прошлыми днями понизится на 5-7 градусов.

В некоторых районах Азербайджана с 25 до 27 ноября, начиная с северо-западных районов, временами возможны дожди, местами ливни, в горных районах снегопад. Ожидается, что с вечера 24 ноября до полудня 25 ноября западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-10 градусов. Ожидается повышение уровня воды в реках.