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В Отдельной Общевойсковой армии Нахчывана прошли учения спецназа (ФОТО/ВИДЕО)(Версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Отдельной Общевойсковой армии Нахчывана прошли очередные тактико - специальные учения с участием подразделений спецназа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

За учениями подразделений специального назначения, в которых отрабатывались навыки борьбы с терроризмом, наблюдали командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители Вооруженных сил Турции.

В рамках учений, подразделения специального назначения провели антитеррористическую операцию с целью захвата лидера террористической группировки, а также обнаружения и уничтожения складов с боеприпасами.

При поддержке с воздуха спецназовцы вошли в здание, где укрывались террористы.

В ходе операции террористы были обезврежены. Глава группировки был захвачен при попытке бегства.

После окончании учений состоялась церемония награждения военнослужащих.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)