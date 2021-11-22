В Азербайджане выявлено еще 825 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 283 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 825 случаев заражения коронавирусом 1 283 человека вылечились, 33 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 574 799 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 539 494 человека вылечились, 7 657 – скончались, число активных больных составляет 27 648.
За последние сутки в стране проведено 6 199 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 449 379.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: )
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