В Азербайджане значительно похолодает

БАКУ /Trend/ - Завтра, начиная со второй половины дня и до полудня 25 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется северо-западный ветер скоростью до 15-20 м/с, местами на полуострове с порывами до 28 м/с, временами возможен дождь, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха снизится на 5-7 градусов.

Начиная с завтрашнего вечера и до 27 сентября, в районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливни, на горных территориях прогнозируется снег. С завтрашнего вечера и до второй половины дня 25 ноября западный ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, местами с порывами до 23-28 м/с.

Температура воздуха снизится на 5-10 градусов. В реках возможен подъем уровня воды.

(Перевод: Кямаля Сеидова)