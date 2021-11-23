В Баку вновь арестована женщина, обвиняемая в крупном мошенничестве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Гюлара Абдуллаева, задержанная по подозрению в продаже поддельной криптовалюты и впоследствии выпущенная на свободу, вновь арестована.

Об этом Trend сообщил в понедельник начальник пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов.

Захидов отметил, что решением суда в отношении ранее задержанного вместе с ней Хаяла Яхъяева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца. Абдуллаева же была освобождена на период следствия и находилась под надзором полиции. Однако было установлено оказание ею в этот период давления на потерпевших, в результате чего Абдуллаева была задержана и доставлена в суд. По решению суда в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Напомним, что в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, были задержаны жители города Баку Гюлара Абдуллаева и Хаял Яхъяев. Во время расследования было установлено, что они присваивали средства граждан посредством мошеннической финансовой пирамиды «OCOS» через созданную ими компанию «Insuccess». Абдуллаева и Яхъяев создали в интернете несуществующую криптовалюту, говоря гражданам, что якобы организовали ее продажу на международном валютном рынке. Установлено, что члены группировки путем мошенничества завладели денежными средствами около 10 тысяч граждан. В ходе обыска в арендованных ими офисах в Хатаинском районе Баку, Сумгайыте и других местах были изъяты вещественные доказательства. В Управлении дознания и следствия Главного управления по этим фактам возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана, следствие продолжается.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)