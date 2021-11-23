Говорить о возможном введении четвертой дозы вакцины от коронавируса пока рано – Ханде Харманджи (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Говорить о возможном получении гражданами четвертой дозы вакцины от коронавируса пока рано.

Об этом сказала во вторник журналистам глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает Trend.

По ее словам, это связано с тем, что в некоторых бедных странах мира вакцины от коронавируса все еще недоступны.

Самым действенным методом борьбы с коронавирусной инфекцией в мире является вакцинация, сказала глава представительства.

Харманджи также напомнила, что Азербайджан стал одной из первых стран мира, где началась вакцинация от коронавируса.

"Число граждан Азербайджана, получивших две дозы вакцины от COVID-19, превышает 40 процентов от общей численности населения страны. Однако здесь важно не то, сколько людей вакцинировались, а то, что вакцину должны получить граждане, входящие в группу риска, то есть лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и медработники. Подчеркну, что полная вакцинация (две дозы) является обязательной", - сказала Харманджи.

Она отметила, что антибиотики не действуют на вирусы.

"От коронавируса можно защититься только вакцинацией и соблюдением правил гигиены. К сожалению, более 75 процентов инфицированных коронавирусом в мире используют для лечения антибиотики. Это ошибочный подход. Использование не действующих на коронавирус антибиотиков без назначения врача в дальнейшем приводит к тому, что они могут не подействовать тогда, когда это будет необходимо. Поэтому нельзя использовать антибиотики без назначения врача", - подчеркнула Харманджи.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)